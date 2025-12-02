Chennai: Gold price plunges by Rs 240 on Dec 2, 2025; check how much it costs today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: The Day after a rise of Rs 720, gold plunged by Rs 240 on December 2. The yellow metal is now priced at Rs 12,040 per gram and a sovereign (8 grams) at Rs 96,320, a fall of Rs 30 per gram.
On Monday (December 1), the price of the yellow metal had increased by Rs 720 to Rs 96,560 per sovereign (Rs 12,070 per gram).
On November 29, the price of the yellow metal was 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram)—the highest price in November, a month that saw sharp fluctuations, with rates even dipping below Rs 90,000 per sovereign.
Earlier, gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before dropping to Rs 88,600 per sovereign (Rs 11,075 per gram) on October 28.
The current gold rally is supported by rising expectations of a US Federal Reserve rate cut and safe-haven buying. Analysts say gold could retest record highs if global economic uncertainties continue.
From January 1, when gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has climbed to Rs 96,320 per sovereign (Rs 12,040 per gram) on December 2 – an increase of Rs 39,120, or about 68.3%.
Meanwhile, silver remained the same as the previous day. It is priced at Rs 196 per gram ( Rs 1,96,000 per kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 1, 2025: 1 sovereign- RS 96,560 | 1 gram-Rs 12,070
November 29, 2025: 1 sovereign- Rs 95,840 | 1 gram-Rs 11,980
November 28, 2025: 1 sovereign- Rs 94,720 | 1 gram-Rs 11,840
November 27, 2025: 1 sovereign- Rs 94,160 | 1 gram-Rs 11,770
November 26, 2025: 1 sovereign- Rs 94,400 | 1 gram-Rs 11,800
Silver price over the last five days:
December 1, 2025: 1 gram - Rs 196
November 29, 2025: 1 gram - Rs 192
November 28, 2025: 1 gram - Rs 183
November 27, 2025: 1 gram - Rs 180
November 26, 2025: 1 gram - Rs 176