Chennai: After crossing Rs 1 Lakh, gold prices ease on December 16 ; check how much it costs
CHENNAI: A day after gold touched 1 lakh, the price fell on December 16 by Rs 1,320. The yellow metal is now priced at Rs 98,800 per sovereign (8 grams) and Rs 12,350 per gram, a fall of Rs 165.
On the evening of December 15, gold was priced at Rs 1,00,120 per sovereign and Rs 12,515 per gram, marking a rise of Rs 55 and the highest rate this year.
The current gold rally comes after the US Federal Reserve delivered a much-anticipated rate cut and signalled further easing next year, weakening the dollar, and boosting global safe-haven demand while a record-low rupee supported domestic prices.
Earlier, the metal had touched its previous yearly high of Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17.
From January 1, when gold stood at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has now climbed to Rs 98,800 per sovereign on December 16, an increase of Rs 41,6000 or 72.7%.
Meanwhile, silver decreased by Rs 4 to Rs 211 per gram (Rs 2,11,000 per kg). Previous day it was priced at Rs 215 per gram (Rs 2,15,000).
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 15, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 1,00,120 | 1 gram- Rs 12,515
December 13, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 12, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 11, 2025: 1 sovereign- Rs 96,400 | 1 gram - Rs 12,050
December 10, 2025: 1 sovereign- Rs 96,240 | 1 gram - Rs 12,030
Silver price over the last five days:
December 15, 2025: 1 gram- Rs 215
December 13, 2025: 1 gram- Rs 210
December 12, 2025: 1 gram- Rs 216
December 11, 2025: 1 gram- Rs 209
December 10, 2025: 1 gram- Rs 207