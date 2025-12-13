Chennai: Gold price remains stable and silver becomes cheaper on December 13; check how much it costs
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold prices in the city remained unchanged from the previous evening on December 13. The yellow metal is currently priced at ₹98,960 per sovereign (8 grams) and ₹12,370 per gram, marking the highest level recorded so far this year.
The current gold rally comes after the US Federal Reserve delivered a much-anticipated rate cut and signalled further easing next year, weakening the dollar, and boosting global safe-haven demand while a record-low rupee supported domestic prices.
Earlier, the metal had touched its previous yearly high of Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17.
From January 1, when gold stood at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has now climbed to Rs 98,960 per sovereign, an increase of Rs 41,760 or 73%.
Meanwhile, silver decreased by Re 6 to Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg). On December 12, silver was priced at Rs 216 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 12, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 11, 2025: 1 sovereign- Rs 96,400 | 1 gram - Rs 12,050
December 10, 2025: 1 sovereign- Rs 96,240 | 1 gram - Rs 12,030
December 9, 2025: 1 sovereign- Rs 96,000 | 1 gram - Rs 12,000
December 8, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram - Rs 12,040
Silver price over the last five days:
December 12, 2025: 1 gram- Rs 216
December 11, 2025: 1 gram- Rs 209
December 10, 2025: 1 gram- Rs 207
December 9, 2025: 1 gram- Rs 199
December 8, 2025: 1 gram- Rs 198