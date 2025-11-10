Chennai gold price rises by Rs 1,440 on Nov 10, 2025; check how much a gram costs

CHENNAI: Gold prices in Chennai witnessed a marginal increase on Monday evening (November 10), rising by Rs 560 per sovereign. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 91,840 per sovereign (8 grams) and Rs 11,480 per gram, up by Rs 70.

With this evening rise, the price of the yellow metal has risen by Rs 1,440 in a single day. Earlier today, the price of a sovereign had increased by Rs 880 to Rs 91,280 (Rs 11,410 per gram).

The recent price fluctuations follow a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1 this year, but costs Rs 91,840 today evening, November 10, marking a growth of Rs 34,640, or roughly 60.5%. On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver increased by Rs 2 per gram in the evening session of November 10 (today), bringing the rate to Rs 169 per gram (Rs 1,69,000/kg).

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 08,2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300

November 07,2025: 1 Sovereign- Rs 90,160 | 1 gram- Rs 11,270

November 06,2025: 1 Sovereign- Rs 90,560 | 1 gram- Rs 11,320

November 05,2025: 1 sovereign- Rs 89,440 | 1 gram- Rs 11,180

November 04,2025: 1 sovereign- Rs 90,000 | 1 gram- Rs 11,250

Silver price over the last five days:

November 08, 2025: 1 gram - Rs 165

November 07, 2025: 1 gram - Rs 165

November 06, 2025: 1 gram - Rs 165

November 05, 2025: 1 gram - Rs 163

November 04, 2025: 1 gram - Rs 165