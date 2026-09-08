Chennai gold price rises by Rs 1,120 on September 8, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 1,120 per sovereign on Tuesday (September 8).
The yellow metal is now priced at Rs 1,14,160 per sovereign and Rs 14,270 per gram, after an increase of Rs 140 per gram.
Earlier, on September 7, the yellow metal was priced at Rs 1,13,040 per sovereign and Rs 14,130 per gram.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 8.
On September 7, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 80,480 per sovereign (Rs 10,060 per gram) on September 8, 2025, to Rs 1,14,160 per sovereign (Rs 14,270 per gram) on September 8, 2026, marking an increase of Rs 33,680 per sovereign or about 41.84 per cent.
September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130
September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190
September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240
September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
September 7, 2026: 1 gram - Rs 255
September 5, 2026: 1 gram - Rs 255
September 4, 2026: 1 gram - Rs 255
September 3, 2026: 1 gram - Rs 260
September 2, 2026: 1 gram - Rs 255