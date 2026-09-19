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Chennai gold price rises by Rs 1,040 on September 19, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold and silver price
Representative ImageIANS
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CHENNAI: Gold prices in the city increases by Rs 1,040 per sovereign on Saturday (September 19).

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,280 per sovereign and Rs 14,285 per gram, after an increase of Rs 130 per gram.

Earlier, on September 18, the yellow metal was priced at Rs 1,13,240 per sovereign and Rs 14,155 per gram.

Silver price increases

Meanwhile, silver prices has increased by Rs 5, now selling at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on September 19.

On September 18, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,840 per sovereign (Rs 10,230 per gram) on September 19, 2025, to Rs 1,14,280 per sovereign (Rs 14,285 per gram) on September 19, 2026, marking an increase of Rs 32,800 per sovereign or about 40.25 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065

September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125

Silver price over the last five days:

September 18, 2026: 1 gram - Rs 255

September 17, 2026: 1 gram - Rs 250

September 16, 2026: 1 gram - Rs 250

September 15, 2026: 1 gram - Rs 250

September 14, 2026: 1 gram - Rs 250

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Silver price in Chennai
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