Chennai gold price rises by Rs 1,040 on September 19, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city increases by Rs 1,040 per sovereign on Saturday (September 19).
The yellow metal is now priced at Rs 1,14,280 per sovereign and Rs 14,285 per gram, after an increase of Rs 130 per gram.
Earlier, on September 18, the yellow metal was priced at Rs 1,13,240 per sovereign and Rs 14,155 per gram.
Meanwhile, silver prices has increased by Rs 5, now selling at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on September 19.
On September 18, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,840 per sovereign (Rs 10,230 per gram) on September 19, 2025, to Rs 1,14,280 per sovereign (Rs 14,285 per gram) on September 19, 2026, marking an increase of Rs 32,800 per sovereign or about 40.25 per cent.
September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065
September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040
September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125
September 18, 2026: 1 gram - Rs 255
September 17, 2026: 1 gram - Rs 250
September 16, 2026: 1 gram - Rs 250
September 15, 2026: 1 gram - Rs 250
September 14, 2026: 1 gram - Rs 250