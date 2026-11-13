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Chennai gold price falls by Rs 960 on November 13, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold and silver price
Representative ImageIANS
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 960 per sovereign on Friday (November 13).

The yellow metal is now priced at Rs 1,01,560 per sovereign and Rs 12,695 per gram, after a decrease of Rs 120 per gram.

Earlier, on November 12, the yellow metal was priced at Rs 1,02,520 per sovereign and Rs 12,815 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also decreased at Rs 195 per gram (Rs 1,95,000 per kg) on November 13.

On November 12, silver was priced at Rs 200 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 95,200 per sovereign (Rs 11,900 per gram) on November 13, 2025, to Rs 1,01,560 per sovereign (Rs 12,695 per gram) on November 13, 2026, marking an increase of Rs 6,360 per sovereign or about 6.68 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,520 | 1 gram - Rs 12,815

November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015

November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210

November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160

Silver price over the last five days:

November 12, 2026: 1 gram - Rs 200

November 11, 2026: 1 gram - Rs 200

November 10, 2026: 1 gram - Rs 205

November 9, 2026: 1 gram - Rs 205

November 7, 2026: 1 gram - Rs 205

gold price in Chennai
Silver price in Chennai
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