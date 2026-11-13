Chennai gold price falls by Rs 960 on November 13, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 960 per sovereign on Friday (November 13).
The yellow metal is now priced at Rs 1,01,560 per sovereign and Rs 12,695 per gram, after a decrease of Rs 120 per gram.
Earlier, on November 12, the yellow metal was priced at Rs 1,02,520 per sovereign and Rs 12,815 per gram.
Meanwhile, silver prices also decreased at Rs 195 per gram (Rs 1,95,000 per kg) on November 13.
On November 12, silver was priced at Rs 200 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 95,200 per sovereign (Rs 11,900 per gram) on November 13, 2025, to Rs 1,01,560 per sovereign (Rs 12,695 per gram) on November 13, 2026, marking an increase of Rs 6,360 per sovereign or about 6.68 per cent.
November 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,520 | 1 gram - Rs 12,815
November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015
November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210
November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160
November 12, 2026: 1 gram - Rs 200
November 11, 2026: 1 gram - Rs 200
November 10, 2026: 1 gram - Rs 205
November 9, 2026: 1 gram - Rs 205
November 7, 2026: 1 gram - Rs 205