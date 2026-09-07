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Chennai gold price falls by Rs 480 on September 7, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Image of gold jewellery used for representative purpose
Image of gold jewellery used for representative purposePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 480 per sovereign on Monday (September 7).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,040 per sovereign and Rs 14,130 per gram, after a decrease of Rs 60 per gram.

Earlier, on September 5, the yellow metal was priced at Rs 1,13,520 per sovereign and Rs 14,190 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 7.

On September 5, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 80,040 per sovereign (Rs 10,005 per gram) on September 6, 2025, to Rs 1,13,040 per sovereign (Rs 14,130 per gram) on September 7, 2026, marking an increase of Rs 33,000 per sovereign or about 41.22 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190

September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360

September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240

September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950

September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385

Silver price over the last five days:

September 5, 2026: 1 gram - Rs 255

September 4, 2026: 1 gram - Rs 255

September 3, 2026: 1 gram - Rs 260

September 2, 2026: 1 gram - Rs 255

September 1, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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