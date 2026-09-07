Chennai gold price falls by Rs 480 on September 7, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 480 per sovereign on Monday (September 7).
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,040 per sovereign and Rs 14,130 per gram, after a decrease of Rs 60 per gram.
Earlier, on September 5, the yellow metal was priced at Rs 1,13,520 per sovereign and Rs 14,190 per gram.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 7.
On September 5, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 80,040 per sovereign (Rs 10,005 per gram) on September 6, 2025, to Rs 1,13,040 per sovereign (Rs 14,130 per gram) on September 7, 2026, marking an increase of Rs 33,000 per sovereign or about 41.22 per cent.
September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190
September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240
September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385
September 5, 2026: 1 gram - Rs 255
September 4, 2026: 1 gram - Rs 255
September 3, 2026: 1 gram - Rs 260
September 2, 2026: 1 gram - Rs 255
September 1, 2026: 1 gram - Rs 255