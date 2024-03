LS polls: Know your candidate, constituency

CHENNAI: The 39 constituencies in Tamil Nadu and the lone one in Puducherry will go to polls on April 19 for the the upcoming 18th Lok Sabha election.

The result of the election will be announced on June 4.

Here is the list of candidates and the constituencies from where they are contesting:

Arakkonam

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Jagathrakshakan A.L. Vijayan K Balu(PMK) Absiya Nazreen

Arani

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Dharani Vendhan Gajenthiran A Ganesh Kumar(PMK) Baakiyalakshmi K

Chennai Central

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Dayanidhi Maran P Parthasarathy(DMDK) Vinoj P. Selvam Karthikeyan R

Chennai North

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Kalanidhi Veeraswamy Royapuram Mano RC Paul Kanagaraj Amudhini

Chennai South

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Thamizhachi Thangapandian J.Jayavardhan Tamilisai Soundararajan Tamil Selvi S

Coimbatore

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Ganapathy Rajkumar Singai Ramachandran K Annamalai Kalaamani Jaganathan M

Chidambaram

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Thol Thirumavalavan(VCK) M.Chandrahaasan P Karthiyayini Jhansirani R

Cuddalore

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK M K Vishnu Prasad (Cong) Sivakolunthu(DMDK) Thangar Bachan(PMK) Manivasagan V

Dharmapuri

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK A Mani Asokan Sowmiya Anbumani(PMK) Abinaya Ponnivalavan

Dindigul

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Sachithanantham (CPIM) M Thilagabama(PMK) Kayilai Rajan

Erode

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Prakash Aatral Ashok Kumar P. Vijayakumar TMC(M) Kaarmegan M

Kallakurichi

DMK+ AIADMK+ BJP NTK Malayarasan Kumaraguru Devadoss Udayar(PMK) Jagadeeshan A

Kancheepuram

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Selvam Rajasekar Jothi Venkatesan(PMK) Santhosh Kumar V

Kanniyakumari

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Vijay Vasanth (Cong) Pasilian Nazareth Pon. Radhakrishnan Maria Jenifer

Karur

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK S Jothimani (Cong) Thangavel VV Senthilnathan Karuppaiya R

Krishnagiri

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Gopinath (Cong) Jayaprakash C. Narasimhan Vidhya Rani Veerappan

Madurai

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Su Venkatesan (CPIM) Saravanan Raama Sreenivasan Sathyadevi M

Mayiladuthurai

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK R.Sudha B. Babu Stalin(PMK) Kaaliammal P

Nagapattinam

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Selvaraj (CPI) Surjith Shankar SGM Ramesh Karthika M

Nilgiris

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK A Raja Lokesh Tamilselvan L. Murugan Jaikumar A

Namakkal

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Matheswaran (KMDK) Tamilmani KP Ramalingam Kanimozhi K

Perambalur

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Arun Nehru Chandramohan T. R. Paarivendhar Thenmozhi R

Pollachi

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Easwarasamy Karthik Appusamy K Vasantharajan Suresh Kumar N

Ramanathapuram

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Navas Kani (IUML) Jeyaperumal O Paneerselvam Chandiraprabha Jayapal

Salem

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK TM Selvaganapathy Vignesh Annadurai(PMK) Manoj Kumar

Sivaganga

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Karti P Chidambaram (Cong) Panakudi A Xavier Dass Devanathan Yadav Ezhilarasi V

Sriperumbudur

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK TR Baalu Dr Premkumar V.N. Venugopal TMC (M) Ravichandran V

Tenkasi

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Dr Rani John Pandian Madhivaanan C C

Thanjavur

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Murasoli Sivanesan(DMDK) M Muruganandam Humayun Kabir

Theni

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Thanga Tamilselvan VT Narayanan Madhan Jayabalan

Tiruvallur

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Sasikanth Senthil (Cong) A Nallathambi(DMDK) Pon V Balaganapathy Jagdeesh Chandar M

Thoothukkudi

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Kanimozhi R. Sivasamy Velumani Raveena Ruth Jane

Tiruchirappalli

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Durai Vaiko Karuppiah Jallikattu Rajesh

Tirunelveli

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Robert Bruce Shimla Muthuselvan Nainar Nagendran Sathya P

Tiruppur

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Subbarayan (CPI) P. Arunachalam AP Muruganandam Seethalakshmi

Tiruvannamalai

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK C N Annadurai Kaliaperumal A Ashwathaman Ramesh Babu R

Vellore

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Kathir Anand Dr Pasupathi A. C. Shanmugam Mahesh Kumar

Villuppuram

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK D Ravikumar(VCK) Packiyaraj Murali Sankar(PMK) Kalnjiyam M

Virudhunagar

DMK+ AIADMK+ BJP+ NTK Manickam Tagore (Cong) Vijaya Prabhakar(DMDK) Raadhika Sarathkumar Koushik C

Puducherry