From Ikkis to Siren's Kiss; here is your guide to new OTT releases in February 2026

Name: Ikkis
Language: Hindi
Cast: Agastya Nanda and Dharmendra
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: The Bluff
Language: English
Cast: Priyanka Chopra Jonas and Ismael Cruz Cordova
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: Monarch: Legacy of Monsters Season 2
Language: English
Episodes: 10
Cast: Kurt Russell and Wyatt Russell
Streaming platform: Apple TV+
Name: BAKI-DOU: The Invincible Samurai
Language: Japanese
Episodes: 13
Cast: Nobunaga Shimazaki and Naoya Uchida
Streaming platform: Netflix
Name: Siren’s Kiss
Language: Korean
Episodes: 12
Cast: Park Min-young and Wi Ha-joon
Streaming platform: Amazon Prime Video