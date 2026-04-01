DT Watchlist | From Sitaare Zameen Par to XO, Kitty Season 3: Watch on OTT

Name: Sitaare Zameen Par
Language: Hindi
Cast: Aamir Khan, Genelia Deshmukh, Aroush Datta and Gopi Krishnan Varma
Streaming platform: Sony LIV
Name: Maamla Legal Hai Season 2
Language: Hindi
Episodes: 9
Cast: Ravi Kishan, Nidhi Bisht, Naila Grewal and Anant Joshi
Streaming platform: Netflix
Name: Bhabiji Ghar Par Hain: Fun On The Run
Language: Hindi
Cast: Shubhangi Atre Poorey and Aashif Sheikh
Streaming platform: Zee5
Name: XO, Kitty Season 3
Language: English
Episodes: 8
Cast: Anna Cathcart, Choi Min-yeong and Gia Kim
Streaming platform: Netflix
Name: Your Friends & Neighbours Season 2
Language: English
Episodes: 10
Cast: Jon Hamm and Olivia Munn
Streaming platform: Apple TV+