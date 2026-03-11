DT Watchlist | From Made In Korea to Phantom Lawyer: Watch on OTT

OTT

Here's a quick guide to help you pick your next binge.
Name: Made In Korea

Language: Tamil

Cast: Priyanka Mohan and Park Hye-Jin

Streaming platform: Netflix

Name: Local Times

Language: Tamil

Episodes: 7

Cast: Rishikanth, Abdool Lee, Maurish Dass, Adwitha Arumugam and R Pandiarajan

Streaming platform: Amazon Prime Video

Name: Aspirants Season 3

Language: Hindi

Episodes: 5

Cast: Naveen Kasturia, Sunny Hinduja and Tengam Celine

Streaming platform: Amazon Prime Video

Name: The Family McMullen

Language: English

Cast: Connie Britton, Edward Burns, Michael McGlone and Tracee Ellis Ross

Streaming platform: JioHotstar

Name: Phantom Lawyer

Language: Korean

Episodes: 16

Cast: Yoo Yeon Seok, Esom and Kim Kyung Nam

Streaming platform: Netflix

