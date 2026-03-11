DT Watchlist | From Made In Korea to Phantom Lawyer: Watch on OTT

Name: Made In Korea
Language: Tamil
Cast: Priyanka Mohan and Park Hye-Jin
Streaming platform: Netflix
Name: Local Times
Language: Tamil
Episodes: 7
Cast: Rishikanth, Abdool Lee, Maurish Dass, Adwitha Arumugam and R Pandiarajan
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: Aspirants Season 3
Language: Hindi
Episodes: 5
Cast: Naveen Kasturia, Sunny Hinduja and Tengam Celine
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: The Family McMullen
Language: English
Cast: Connie Britton, Edward Burns, Michael McGlone and Tracee Ellis Ross
Streaming platform: JioHotstar
Name: Phantom Lawyer
Language: Korean
Episodes: 16
Cast: Yoo Yeon Seok, Esom and Kim Kyung Nam
Streaming platform: Netflix