DT Watchlist | From Chiraiya to Peaky Blinders : The Immortal Man: Watch on OTT

Name: Chiraiya
Language: Hindi
Episodes: 6
Cast: Divya Dutta and Sanjay Mishra
Streaming platform: JioHotstar
Name: Daredevil: Born Again season 2
Language: English
Episodes: 8
Cast: Charlie Cox, Margarita Levieva and Vincent D'Onofrio
Streaming platform: JioHotstar
Name: Peaky Blinders: The Immortal Man
Language: English
Cast: Cillian Murphy, Barry Keoghan and Rebecca Ferguson
Streaming platform: Netflix
Name: Imperfect Women
Language: English
Episodes: 8
Cast: Elisabeth Moss, Kerry Washington and Kate Mara
Streaming platform: Apple TV+
Name: Jazz City
Language: Bengali
Episodes: 10
Cast: Arifin Shuvoo and Sauraseni Maitra
Streaming platform: SonyLIV