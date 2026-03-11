Filmmaker Thakkali Srinivasan passes away

CHENNAI: Filmmaker and producer Thakkali Srinivasan passed away in Bengaluru due to health-related issues. His funeral is scheduled to take place in Bengaluru on Wednesday (March 11), said a Maalaimalar report.
Srinivasan was known for his multifaceted contributions to Tamil cinema as a director, actor, producer and music composer.
He produced several films including Varungaal Thoongal, Manasukkul Mathappu, Naalaiya Manithan and Adhisaya Manithan. As a director, he helmed movies such as Jenma Natchathiram, Witness and Asokavanam.
Apart from directing and producing, Srinivasan also appeared in a few films, including Soora Samhaaram, which starred Kamal Haasan.
Members of the film fraternity and fans have expressed their condolences over his demise.