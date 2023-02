With 4 wickets, Saravanan helps Vikravandi CC win

BRIEF SCORES: First Division: Vikravandi CC 169 in 25 overs (A Saravanan 48, B Raja 44, K Thirunavukarasu 28) bt Valavanur CC 163/9 in 25 overs (D Silambarasan 66, T Sirajudeen 25, A Suseenthiran 26, D Saravanan 4/23). Second Division: Evergreen CC 164/8 in 25 overs (M Rajkumar 79) bt United CC B 157/8 in 25 overs (L Azhaguvel 73, P Venkatesan 3/23); Mahaveer CA 207/6 in 25 overs (M Kumaresan 58, DM Vinoth Kumar 74*, R Raghul 4/45) bt Mailam Engg College 155 in 24.1 overs (V Arul Pandiyan 47, T Kaviarasu 35); Mundiyampakkam CC 152/7 in 25 overs (B Jaffar Shadik 40, S Ganesan 25, S Kathirvelu 30, A Anbarasan 3/29) bt Power CC 105 in 20.1 overs (K Raja 3/26)