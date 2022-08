State TT: Nithish, Nalene Amrutha in last-8

CHENNAI: G Nithish and S Nalene Amrutha sailed into the Boys Under-19 and Girls Under-19 quarter-finals respectively at the TNTTA Win News 3rd state-ranking tournament at the ICF Indoor Stadium here on Saturday.

RESULTS: Pre-quarterfinals: Boys Under-19: G Varun (RTTHPC) bt M Sudharshan (Salem) 3-1 (11-6, 4-11, 11-8, 11-6); K Umesh (RTTHPC) bt Anirudh Balaji (RTTHPC) 3-1 (11-3, 11-5, 9-11, 11-8); S Manikandan (Jawahar) bt K Navaneeth (RTTHPC) 3-2 (6-11, 11-9, 11-8, 4-11, 11-8); GK Mithran (SSHI) bt S Tharun (RTTHPC) 3-0 (11-5, 11-3, 11-8); Preyesh Suresh Raj (RTTHPC) bt Pranav Janakiraman (SSHI) 3-0 (11-3, 11-3, 11-4); MR Balamurugan (RTTHPC) bt SJ Advaith (Jawahar) 3-0 (11-4, 11-8, 11-6); G Nithish (SSHI) bt V Tejasram (Jawahar) 3-1 (8-11, 11-0, 11-9, 11-7); P Raghuraam (Vinwin) bt S Someshwaran (SSHI) 3-1 (11-5, 6-11, 13-11, 11-3).