Ekantika, Sharmitha in quarter-finals

CHENNAI: S Ekantika and S Sharmitha progressed to the last-eight stage in the women’s event of the TNTTA Win News state-ranking table tennis tournament at the ICF Indoor Stadium here on Saturday.

RESULTS: Pre-quarterfinals: Women: CR Harsha Vardhini (RBRC) bt Poulami Das (Jawahar) 3-0 (11-7, 11-5, 11-3); B Kavyasree (Jawahar) bt N Aashika (BSTTA) 3-1 (11-5, 11-6, 8-11, 11-9); N Deepika (Jawahar) bt Anushkaa Datta (ITTC) 3-0 (11-6, 11-2, 11-7); S Yashini (Jawahar) bt KS Kaviya Shree (MTTTA) 3-1 (11-5, 11-4, 9-11, 11-9); N Vidya (ITRC) bt AV Niveditha (RBRC) 3-1 (6-11, 11-7, 11-9, 11-8); S Ekantika (Jawahar) bt A Priyadharshini (VinWin) 3-2 (3-11, 9-11, 12-10, 12-10, 11-9); V Kowshika (Jawahar) bt Amrutha Pushpak Shekhar (RBRC) 3-2 (12-10, 11-7, 15-17, 7-11, 11-9); S Sharmitha (DTTA) bt S Gladlyn Flora (Jawahar) 3-0 (11-9, 11-7, 11-4).

Girls Under-17: S Nalene Amrutha (MVM) bt L Vishali (CTTF) 3-0 (11-5, 11-6, 11-8); S Ekantika (Jawahar) bt S Mogana (VinWin) 3-1 (11-4, 11-5, 12-14, 11-4); Jiyah Bhandari (CTTF) bt A Aashini (Coronation) 3-1 (11-1, 11-3, 9-11, 11-4); I Marzuqah (AKG) bt SD Mahathi (ITTC) 3-0 (11-7, 11-3, 11-3); M Hansini (MST) bt RS Sowjanya (DTTA) 3-0 (12-10, 11-7, 11-5); V Mouriya Dharshini (BHM) bt BR Nandhini (MVM) 3-0 (13-11, 11-9, 11-6); D Christin Fiona (CTTF) bt BK Panya Charita (MVM) 3-1 (11-8, 11-4, 5-11, 11-9); Anushkaa Datta (ITTC) bt MR Pooja (MVM) 3-1 (11-8, 11-5, 3-11, 11-2).

Boys Under-17: Preyesh Suresh Raj (RTTHPC) bt S Surya (MVM) 3-1 (11-6, 11-4, 9-11, 11-8); S Manikandan (Jawahar) bt P Siddarth (Vinwin) 3-0 (11-6, 11-8, 12-10); V Muralidharan (RTTHPC) bt Vishruth Ramakrishnan (MST) 3-1 (11-6, 6-11, 11-8, 11-7); A Prajith Kumar (DBBB) bt Shaunak Amit Sankla (RTTHPC) 3-1 (10-12, 11-3, 11-6, 11-5); Anirudh Balaji (RTTHPC) bt RP Srikrishna (SSHI) 3-0 (11-6, 11-3, 11-5); R Rithish Kumar (AKG) bt M Arun Karthik (MST) 3-1 (11-5, 11-8, 7-11, 13-11); Nikkhil Menon (MST) bt G Nithish (SSHI) 3-0 (11-6, 11-9, 12-10); MR Balamurugan (RTTHPC) bt V Tejasram (Jawahar) 3-0 (11-7, 12-10, 11-7)