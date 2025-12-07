Begin typing your search...
Two express trains rescheduled on December 7; check details here
Passengers are requested to kindly take note on the changes and plan their travel accordingly.
CHENNAI: The Southern Railway has announced that the following trains will be rescheduled due to late running of pair trains.
1. Train No 03242 SMV Bengaluru - Danapur Express (via Jolarpettai/Katpadi/Perambur) scheduled to leave SMV Bengaluru at 11.50 pm on December 7 is rescheduled to leave at 5.30 am on December 8 due to late running of pairing train (late by 5 hours 40 minutes).
2. Train No 06118 Kollam - Dr MGR Chennai Central Express special train scheduled to leave at 6.30 pm on December 7 is rescheduled to leave at 7.30 pm due to late running of pairing train (late by 1 hour).
