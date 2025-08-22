These TN districts are likely to receive heavy rain on Aug 22

CHENNAI: The Meteorological Department has forecast heavy rain in 10 districts of Tamil Nadu on Friday, including Dharmapuri, Salem, Tirupattur, Vellore, Ranipet, Tiruvannamalai, Kallakurichi, Villupuram, Chengalpattu, and Kancheepuram.

In Chennai, some areas are likely to experience light to moderate rain.

"The storms in the sea are triggering new storms in Chennai, like Anna Nagar, Nungambakkam are getting intense spells now. More parts of the city can get these rains as new cells are formed inland," said Tamil Nadu Weatherman Pradeep John in his early morning social media post.





