    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|27 Sept 2025 11:47 AM IST
    SR announces temporary stoppage of trains at Karunagapalli; check detalis
    Representative Image  

    CHENNAI: Temporary stoppage for one minute each is provided at Karunagapalli railway station for express trains in connection with Mata Amritanandamayi Math event on Saturday and Sunday, said a press release issued by Southern Railway.

    Train no 12623 Dr MGR Chennai Central – Thiruvananthapuram Mail leaving Chennai at 7.30 pm on September 27 will stop at Karunagapalli at 9.05 / 9.06 am.

    Train no 12624 Thiruvananthapuram - Dr MGR Chennai Central Mail leaving Thiruvananthapuram at 3.00 pm on September 27 and 28 will stop at Karunagapalli at 04.27/ 04.28 pm.

    Train no 12695 Dr MGR Chennai Central – Thiruvananthapuram Express leaving Chennai at 3.20 pm on September 27 will stop at Karunagapalli at 5.28/ 5.29 am.

    Train no 12696 Thiruvananthapuram - Dr MGR Chennai Central Express at 5.15 pm on September 27 and 28 will stop at 6.41/6.42 pm.

    Temporary stoppageexpress trainsSouthern Railway
    DTNEXT Bureau

