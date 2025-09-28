Karur stampede: Authorities release names of 34 victims
Efforts are under way to identify the remaining victims.
CHENNAI: Officials on Sunday released the names of 34 of the 40 people who died in the stampede at Vijay’s campaign rally in Karur. Efforts are under way to identify the remaining victims.
• Thamarai Kannan (25), Othapatti Colony, Paganatham, Karur
• Hemalatha and her daughters, Sai Laxana (8) and Sai Jeeva (4), Viswanathapuram, Karur
• Suganya (33), Police Colony, Vadivel Nagar, Karur
• Akash (23), Kamarajapuram North, Karur
• Dhanush Kumar (24), Gandhigramam, Karur
• Vadivel alias Vadivelu (54), Pasupathipalayam Maengattu Street, Karur
• Chandra (40), Emurputhur, Karur
• Guru Vishnu (2), Vadivel Nagar, Veluchamipuram, Karur
• Ramesh (32), Kodangipatti, Karur
• Sanush (13), Gandhigramam, Karur
• Ravi Krishnan (32), Bharathiar Street, LNS village, Karur
• Priyadarshini (35) and her daughter Dharanika (14), Emurputhur, Karur
• Palaniammal and Kokila (14), Porur Road, Veluchamipuram, Karur
• Maheswari (45), Arasugopal Colony, Arugampalayam near Manmangalam, Karur
• Ajitha (21), Thokkuppattipudur, Aravakurichi, Karur
• Malathi (36), Bharathiar Nagar, North Rayanur, Karur
• Sumathi (50), Rathinam Street, Karur
• Krithik Yadav (7), Karuppayi Kovil Street, Karur
• Anand (26), Sukkampatti, Salem
• Vijayarani (42), Pichampatti Thalappatti, Karur
• Fathima Banu (29), Kollappatti, Karur
• Kishore (17), Anbu Nagar North, Gandhigramam, Karur
• Jaya (55), Vengamedu, Karur
• Arukkani (60), Emurputhur, Karur
• Jayanthi (43), Mariamman Koil Street, Velayuthampalayam, Karur
• Revathi (52), Kodumudi, Erode
• Manikandan (33), Dharapuram Main Road, Vellakoil, Tirupur
• Satheeshkumar (34), Kodumudi, Erode
• Sankar Ganesh (45), Thalippatti, Guziliyamparai, Dindigul
• Gokulapriya (28), Semmandapalayam, Vellakoil, Tirupur