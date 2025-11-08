Express trains to continue orgination/termination at Tambaram/ Chennai Beach owing to Egmore station works

CHENNAI: Several express trains like Uzhavan express, Ananthapuri express and other trains would continue to originate or terminate temporarily from Tambaram or Chennai Beach due to the ongoing re-development works at Chennai Egmore Railway Station, said a Southern Railway statement.

Train No 16866 Thanjavur – Chennai Egmore Uzhavan Express scheduled to leave Thanjavur at 09.50 pm from November 10 to 29 will be short terminated at Tambaram. The arrival time at Tambaram is 03.45 am.

Train No 20636 Kollam – Chennai Egmore Ananthapuri Superfast Express scheduled to leave Kollam at 02.55 pm from November 10 to 29 will be short terminated at Tambaram. The arrival time at Tambaram is 03.20 pm.

Train No 22662 Rameswaram – Chennai Egmore Sethu Superfast Express scheduled to leave Rameswaram 08.50 pm from November 10 to 29 will be short terminated at Tambaram. The arrival time at Tambaram is 06.35 am.

Train No 16752 Rameswaram – Chennai Egmore Express scheduled to leave Rameswaram at 05.50 pm from November 10 to 29 will be short terminated at Tambaram. The arrival time at Tambaram is 06.45 am.

Train No 16865 Chennai Egmore – Thanjavur Uzhavan Express scheduled to leave Chennai Egmore at 10.25 pm from November 11 to 30 will originate from Tambaram at 11.00 pm.

Train No 20635 Chennai Egmore – Kollam Ananthapuri Superfast Expess scheduled to leave Chennai Egmore at 07.50 pm from November 11 to 30 will originate from Tambaram at 08.20 pm.

Train No 22661 Chennai Egmore – Rameswaram Sethu Superfast Express scheduled to leave Chennai Egmore at 05.45 pm from November 11 to 30 will originate from Tambaram at 06.20 pm.

Train No 16751 Chennai Egmore – Rameswaram Express scheduled to leave Chennai Egmore at 07.15 am from November 11 to 30 will originate from Tambaram at 07.42 pm.

Train No 22158 Chennai Egmore - Mumbai CSMT Superfast Express scheduled to leave Chennai Egmore at 06.35 am from November 11 to 30 will originate from Chennai Beach at 06.45 am.

Train No 16127/16128 Chennai Egmore – Guruvayur – Chennai Egmore Express will continue to originate and terminate at Tambaram until further advice.

Train No 09419 Ahmedabad – Tiruchchirappalli Weekly Express Special scheduled to leave Ahmedabad at 09.30 am on Thursdays from November 13, 20, 27 will be diverted to run via Renigunta, Melpakkam, Katpadi, Vellore Cantonment, Villupuram, skipping stoppages at Arakkonam, Perambur, Chennai Egmore, Tambaram, Chengalpattu. Additional Stoppages will be provided at Tiruttani (01.00/01.05 pm).

Train No 09420 Tiruchchirappalli – Ahmedabad Weekly Express Special scheduled to leave Tiruchchirappalli at 05.45 am on Sundays from November 16, 23 and 30 will be diverted run via Vellore Cantonment, Katpadi, Melpakkam, Tirutani, Renigunta, skipping stoppages at Chengalpattu, Tambaram, Chennai Egmore, Perambur, Arakkonam. Additional stoppages will be provided at Tiruttani (03.15/03.20 pm) , added the release.