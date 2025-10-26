Diversion, regulation of express trains

CHENNAI: Several express trains between Tamil Nadu and Bengaluru would be diverted and regulated due to engineering works in Bengaluru, said a Southern Railway press note.

Train 12658 KSR Bengaluru-Dr MGR Chennai Central Superfast Mail scheduled to leave KSR Bengaluru at 10.40 pm on October 30 will be diverted to run via Yesvantpur, Lottegollahalli, Banaswadi, SMVT Bengaluru and Baiyyappanahalli skipping stoppage at Bangalore Cantonment.

Train 16022 Ashokapuram-Dr MGR Chennai Central Kaveri Express scheduled to leave Ashokapuram at 8.10 pm on October 30 will be diverted to run via KSR Bengaluru, Yesvantpur, Lottegollahalli, Banaswadi, Baiyyappanahalli and Krishnarajapuram skipping stoppage at Bangalore Cantonment.

Train 06243 Mysuru-Karaikkudi Special scheduled to leave Mysuru at 9.20 pm on October 30 will be diverted to run via KSR Bengaluru, Yesvantpur, Banaswadi, SMVT Bengaluru, Baiyyappanahalli and Krishnarajapuram skipping stoppage at Bangalore Cantonment. Train 22135 Mysuru-Renigunta Express (via Jolarpettai and Katpadi) scheduled to leave Mysuru at 11.10 pm on October 30 will be diverted to run via KSR Bengaluru, Yesvantpur, Banaswadi, SMVT Bengaluru, Baiyyappanahalli, Krishnarajapuram and Jolarpettai skipping stoppage at Bangalore Cantonment.

Train 06240 Tirunelveli-Mysuru Express special scheduled to leave Tirunelveli at 3.40 pm on October 28 will be regulated for 30 minutes enroute. Train 16021 Dr MGR Chennai Central-Ashokapuram Kaveri Express scheduled to leave Central station at 9.15 pm on October 30 will be regulated for 75 minutes enroute. Train 16220 Tirupati-Chamarajanagar Express (via Katpadi, Ambur and Jolarpettai) scheduled to leave Tirupati at 9.40 pm on October 30 will be regulated enroute for 45 minutes.