TNPL 2023: SMP win toss, opt to bowl first against LKK

CHENNAI: Siechem Madurai Panthers (SMP) won the toss and chose to bowl first against Lyca Kovai Kings (LKK) in the Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2023 match in Tirunelveli.

Teams:

Lyca Kovai Kings (Playing XI): S Sujay, J Suresh Kumar(w), B Sachin, Ram Arvindh, Atheeq Ur Rahman, U Mukilesh, Shahrukh Khan(c), M Mohammed, Manimaran Siddharth, Jhatavedh Subramanyan, Valliappan Yudheeswaran

Siechem Madurai Panthers (Playing XI): Suresh Lokeshwar(w), Hari Nishanth(c), Jagatheesan Kousik, Swapnil Singh, Washington Sundar, S Sri Abisek, Murugan Ashwin, K Deeban Lingesh, P Saravanan, Gurjapneet Singh, Ajay Krishna