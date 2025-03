TNCA-Villupuram DCA League: Eight-wicket win for Vikravandi CC

CHENNAI: K Thirunavukarasu’s sensational spell of five for 47 helped Vikravandi CC earn a eight-wicket win over Evergreen CC in the first division of TNCA-Villupuram DCA League.

After bowling out Evergreen CC for 84, Vikravandi got there in 13.5 overs.

Brief scores: I– Division: Sunny Sachin CC 136 in 28.3 overs (S Venkatachalapathy 50, M Jeevanantham 40, K Vijaykumar 3/28, K Suriya 3/47) bt New Star CC 84 in 15.2 overs (K Surendhar 3/32, S Raghu 3/13); Valavanur CC 194 in 42.4 overs (MK Stalin 70, S Sathish Kumar 36, A Sriganesh 3/35) lost to Captain CC 197/6 in 36.1 overs (V Vedaesh 60, R Srivaseegaran 49, A Parthibhan 3/33); Evergreen CC 84 in 26.4 overs (V Rajkumar 30, K Thirunavukarasu 5/47) lost to Vikravandi CC 85/2 in 13.5 overs (T Slimabarasan 31)

II – Division: United CC “B” 153/7 in 25 overs (S Duraikannu 37, J Jagadesh 3/38) bt Surya GOI 98 in 18.2 overs (S Vignesh 34, S Durai Kannu 3/20); SRTCA 172/7 in 25 overs (V Krishnaraj 43, J Padmanathan 3/32) bt Power CC 158/8 in 25 overs (D Prakash 32, V Manibalan 48, E Durai Raj 3/23); LM CC 193/4 in 25 overs (A Dinesh Nelavan 83, M Athithyan 50) bt Dream Boys CC 153 in 24.5 overs (R Sugan 43, S Surya 3/22)

III – Division: TVS CC 103 in 20.5 overs (D Kumar 3/21, A Prasanth3/24) lost to New Yg. Indian CC 104/3 in 14 overs; Sky CC 178 in 20 overs (S Saravanan 49, T Thillai Sivapatham 3/27, P Nethaji 3/32) lost to Siga College 180/6 in 24 overs (M Pushparaj 42, S Siva 52*, M Dayanandan 32)