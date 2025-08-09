TNCA-First Division League: Three score 50s for Singam Puli

CHENNAI: Riding on half-centuries from U Mukilesh, S Ganesh and M Affan Khader, Singam Puli reached 289 for seven against Jolly Rovers on the first day of the sixth round of the TNCA-First Division League here on Saturday.

At close of play, M Affan Khader was batting on 54 (87b, 4x4, 1x6). Skipper U Mukilesh scored 65 (128b, 4x4, 1x6), while wicketkeeper S Ganesh emerged the highest scorer with 66 (134b, 4x4, 2x6).

Brief scores: Singam Puli 289/7 in 90 overs (U Mukilesh 65, S Ganesh 66, M Affan Khader 54 batting, M Siddharth 3/71) vs Jolly Rovers; Jupiter 161 in 51.3 overs (DT Chandrasekar 5/67, Jalaj Saxena 4/67) vs Sea Hawks 129/6 in 42 overs (NS Harish 4/36); Vijay 145 in 50 overs (KTA Madhava Prasad 74, Ninad Rathva 8/63) vs Alwarpet 126/9 in 39 overs (P Nirmal Kumar 52 batting, R Sai Kishore 5/53); MRC-A 248 in 77.3 overs (SR Athish 40, B Anirudh Sitaram 50, K Om Nitin 41, Shoaib Mohd. Khan 4/78, K Easwaran 3/54) vs Nelson 18/0 in 10 overs; Globe Trotters 338/1 in 90 overs (S Radhakrishnan 164 batting, D Santhosh Kumar 162 batting) vs Grand Slam; Young Stars 237/5 in 90 overs (Rahul Ayyappan Harish 54, Nidhish S Rajagopal 73) vs SKM CC