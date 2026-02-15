T20 World Cup: USA opt to bat against Namibia

CHENNAI: United States of America skipper Monank Patel won the toss and elected to bat first against Namibia in their T20 World Cup Group A fixture here on Sunday.
For USA, Saurabh Netravalkar returns to the playing Xi, replacing Nosthush Kenjige.
Namibia have made a couple of changes with Malan Kruger and Ben Shikongo making way for Dylan Leicher and Willem Myburgh.
Teams:
United States of America: Monank Patel(w/c), Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamalla, Sanjay Krishnamurthi, Shubham Ranjane, Milind Kumar, Harmeet Singh, Mohammad Mohsin, Shadley van Schalkwyk, Ehsan Adil, Saurabh Netravalkar.
Namibia: Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus(c), JJ Smit, Zane Green(w), Dylan Leicher, Ruben Trumpelmann, Willem Myburgh, Bernard Scholtz, Max Heingo.