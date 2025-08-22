Begin typing your search...
Pink Warriors emerges victorious
CHENNAI: Pink Warriors earned a seven-wicket victory over Orange Dragons in the final of the TNCA Women’s T20 Freyer Trophy here.
After restricting Orange Dragons to 123 for five, Pink Warriors chased the target down with seven balls to spare. Roshini Rajasekaran top-scored with 37.
Brief scores: Final: Orange Dragons 123/5 in 20 overs (KR Paar Mukhil 31, Janvi Kundu 30) lost to Pink Warriors 126/3 in 18.5 overs (Roshini Rajasekaran 37)
Tournament Awards: T20 - Best batter: G Kamalini
Best bowler: SK Anritha
Best all-rounder: Arshi Choudhary
Most number of Dismissals: KR Paar Mukhil
Promising Cricketer: K Hashini
Player of the Tournament: Roshini Rajasekaran
