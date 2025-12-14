India opt to bowl in 3rd T20I against SA; Bumrah, Axar miss out
SA drafted back Corbin Bosch, Tristan Stubbs and Anrich Nortje for this match.
DHARAMSALA: India skipper Suyrakumar Yadav won the toss and elected to bowl in the third T20I here on Sunday.
India brought in Harshit Rana for Jasprit Bumrah, who missed the match because of personal reasons, while Kuldeep Yadav came in for an unwell Axar Patel.
The five-match series is now locked 1-1.
Teams:
India: Suryakumar Yadav (Captain), Abhishek Sharma, Shubman Gill, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma (wk), Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy.
South Africa: Reeza Hendricks, Quinton de Kock(w), Aiden Markram(c), Dewald Brevis, Tristan Stubbs, Donovan Ferreira, Marco Jansen, Corbin Bosch, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Ottneil Baartman.