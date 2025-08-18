Buchi Babu tournament: Sarfaraz’s ton puts Mumbai in control
Mumbai made optimum use of its decision to bat first with Sarfaraz putting on 129 runs for the sixth wicket with Aakash Parkar who is unbeaten on 67.
CHENNAI: Riding on Sarfaraz Khan’s 138, Mumbai scored 367 for five against TNCA XI on the first day of the first round of Buchi Babu tournament here on Monday.
Brief scores: TNCA President’s XI 256/9 in 65.3 overs (Pradosh Ranjan Paul 73, G Ajitesh 71 batting, Abhishek Kumar 4/75, Divesh Sharma 3/68) vs Himachal Pradesh
Chhattisgarh 252 in 89.3 overs (Avnish Singh Dhaliwal 52, Sanjeet Desai 93, Shubham Agrawal 41, Vicky Ostwal 3/57, Hitesh Walunj 3/68) vs Maharashtra
Jammu & Kashmir 393/5 in 90 overs (Qamran Iqbal 138, Musaif Aijaz 114, Akash Pandey 3/109) vs Indian Railways
Baroda 381/6 in 90 overs (Nitya Pandya 102, Sukirt Pandey 85, Parth Kohli 48, Abhimanyusingh Rajput 51) vs Odisha
Mumbai 367/5 in 85 overs (Suved Parkar 72, Sarfaraz Khan 138 retd hurt, Aakash Parkar 67 batting) vs TNCA XI
Haryana 415/9 in 90 overs (Himanshu Rana 100, Nishant Sindhu 74, Yashvardhan Dalal 120, Kanishk Chouhan 47, Ajay Singh 53, Nuruddin Mondal 3/70) vs Bengal
Jharkhand 176 in 45.1 overs (Kumar Kushagra 56, Rohit Rajawat 5/49) vs Madhya Pradesh 60/0 in 18 overs
Punjab 187/4 in 64 overs (Prabhsimran Singh 69, Uday Pratap Saharan 63 batting) vs Hyderabad.