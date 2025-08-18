Begin typing your search...

    Buchi Babu tournament: Sarfaraz’s ton puts Mumbai in control

    Mumbai made optimum use of its decision to bat first with Sarfaraz putting on 129 runs for the sixth wicket with Aakash Parkar who is unbeaten on 67.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|18 Aug 2025 7:57 PM IST
    Buchi Babu tournament: Sarfaraz’s ton puts Mumbai in control
    X

    Sarfaraz Khan; Nitya Pandya

    CHENNAI: Riding on Sarfaraz Khan’s 138, Mumbai scored 367 for five against TNCA XI on the first day of the first round of Buchi Babu tournament here on Monday.

    Mumbai made optimum use of its decision to bat first with Sarfaraz putting on 129 runs for the sixth wicket with Aakash Parkar who is unbeaten on 67.

    Brief scores: TNCA President’s XI 256/9 in 65.3 overs (Pradosh Ranjan Paul 73, G Ajitesh 71 batting, Abhishek Kumar 4/75, Divesh Sharma 3/68) vs Himachal Pradesh

    Chhattisgarh 252 in 89.3 overs (Avnish Singh Dhaliwal 52, Sanjeet Desai 93, Shubham Agrawal 41, Vicky Ostwal 3/57, Hitesh Walunj 3/68) vs Maharashtra

    Jammu & Kashmir 393/5 in 90 overs (Qamran Iqbal 138, Musaif Aijaz 114, Akash Pandey 3/109) vs Indian Railways

    Baroda 381/6 in 90 overs (Nitya Pandya 102, Sukirt Pandey 85, Parth Kohli 48, Abhimanyusingh Rajput 51) vs Odisha

    Mumbai 367/5 in 85 overs (Suved Parkar 72, Sarfaraz Khan 138 retd hurt, Aakash Parkar 67 batting) vs TNCA XI

    Haryana 415/9 in 90 overs (Himanshu Rana 100, Nishant Sindhu 74, Yashvardhan Dalal 120, Kanishk Chouhan 47, Ajay Singh 53, Nuruddin Mondal 3/70) vs Bengal

    Jharkhand 176 in 45.1 overs (Kumar Kushagra 56, Rohit Rajawat 5/49) vs Madhya Pradesh 60/0 in 18 overs

    Punjab 187/4 in 64 overs (Prabhsimran Singh 69, Uday Pratap Saharan 63 batting) vs Hyderabad.

    Sarfaraz KhanMumbaiTNCABuchi Babu tournament
    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X