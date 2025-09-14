Asia Cup: Pakistan opt to bat against India

Begin typing your search...

    14 Sept 2025 7:40 PM IST
    Pakistan's captain Salman Agha, rear, walks past India's captain Suryakumar Yadav after the coin toss ahead of the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates (PTI) 

    DUBAI: Pakistan captain Salman Agha won the toss and elected to bat against India in their Asia Cup Group A match here on Sunday.

    Both teams are coming off comprehensive wins in their opening matches and have decided to field the same playing XIs.

    Teams:

    India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(wk), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy.

    Pakistan: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Mohammad Haris(wk), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed.

