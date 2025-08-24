All India Buchi Babu tournament: Chandrasekar helps TNCA XI take lead

CHENNAI: DT Chandrasekar’s five for 67 helped TNCA XI secure first innings lead against Haryana on the third day of the second round of the All India Buchi Babu tournament here on Sunday.

Replying to TNCA XI’s 414 for eight, Haryana was bowled for 207. Elsewhere, Punjab earned a six-wicket win over Madhya Pradesh.

Brief scores: TNCA President’s XI 384/9 & 4/2 in 5 overs drew with Maharashtra 228 in 74.1 overs (Prithvi Shaw 66, Harshal Kate 62, Siddharth Mhatre 42, CV Achyuth 3/50). Points: TNCA President’s XI 3 (9); Maharashtra 1 (1); Himachal Pradesh 144 & 74/2 in 15.4 overs drew with Chhattisgarh 227/6 decl in 65.4 overs (Rishi Sharma 51, Sanjeet Desai 41, Apoorav Walia 3/57). CSCS 3 (9); HP 1 (1); Baroda 176 & 182/9 in 45 overs (Vanshaj Sharma 4/74, Abid Mushtaq 4/78) lost to Jammu & Kashmir 280 & 82/0 in 24.3 overs (Yawar Hassan 48 not out). J&K 7 (13); Baroda 0 (6); Odisha 222 & 184/8 in 45 overs (Om Munde 41, Akash Pandey 4/64) lost to Indian Railways 210 in 60.5 overs (Zubair Ali Khan 80, Sumit Sharma 4/110, Badal Biswal 3/57) & 197/5 in 38 overs (Eshaan Goyal 40, Dinesh Mor 67). Rlys 6 (6); Odisha 0 (0); TNCA XI 414/8 drew with Haryana 207 in 63.2 overs (Lakshya Dalal 73, DT Chandrasekar 5/67). TNCA XI 3 (9); Haryana 1 (7); Mumbai 266 drew with Bengal 325/5 in 90 overs (Aditya Purohit 122, Saurabh Singh 86). Bengal 3 (3); Mumbai 1 (1); Madhya Pradesh 230/9 & 230/8 in 45 overs (Soham Patwardhan 42, Mangesh Yadav 75, Prerit Dutta 3/89) lost to Punjab 395/9 decl in 88 overs (Harnoor Singh Pannu 45, Uday Pratap Saharan 109, Anmolpreet Singh 72, Anmol Malhotra 87, Aditya Mishra 5/93) & 68/4 in 6.2 overs (Aditya Mishra 3/31). Punjab 6 (6); MP 0 (6)