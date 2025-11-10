Begin typing your search...

    Southern Railway announces 16 special trains for Sabarimala pilgrimage season

    Reservations for these trains will open on Tuesday

    AuthorPTIPTI|10 Nov 2025 10:48 PM IST
    Southern Railway announces 16 special trains for Sabarimala pilgrimage season
    X
    Representative Image (Photo: Vishal Nagaraj)

    THIRUVANANTHAPURAM: Southern Railway on Monday announced 16 special trains for pilgrims travelling to Sabarimala for the Mandala-Makaravilakku festival season, which begins on November 17.

    The trains will be operational from November 14 to January 24, 2026 from Kakinada, Hazur Sahib Nanded, Charlapalli, Machilipatnam, Narasapur, Chennai Egmore, Dr MGR Chennai Central to Kollam and Kottayam, a press release said.

    Reservations for these trains will open on Tuesday.

    Southern railwaysSpecial trainsSabarimala Temple
    PTI

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X