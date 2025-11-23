Begin typing your search...
Two MEMU trains cancelled on November 24, 26 and 27
Train No 66045, Tambaram – Villupuram MEMU passenger leaving Tambaram at 09:45 am is partially cancelled between Tindivanam and Villupuram.
CHENNAI: Two MEMU trains would be cancelled between Tambaram – Villupuram- Chennai Beach as part of ongoing engineering works in Chennai Egmore – Villupuram section at Vikravandi yard on November 24, 26 and 27(Monday, Wednesday and Thursday), said a press release issued by Southern Railway.
Train No 66046, Villupuram – Chennai Beach MEMU passenger leaving Villupuram at 1:40 pm is partially cancelled between Villupuram and Tindivanam, added the release.
