    Two MEMU trains cancelled on November 24, 26 and 27

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|23 Nov 2025 2:46 PM IST
    CHENNAI: Two MEMU trains would be cancelled between Tambaram – Villupuram- Chennai Beach as part of ongoing engineering works in Chennai Egmore – Villupuram section at Vikravandi yard on November 24, 26 and 27(Monday, Wednesday and Thursday), said a press release issued by Southern Railway.

    Train No 66045, Tambaram – Villupuram MEMU passenger leaving Tambaram at 09:45 am is partially cancelled between Tindivanam and Villupuram. Train No 66046, Villupuram – Chennai Beach MEMU passenger leaving Villupuram at 1:40 pm is partially cancelled between Villupuram and Tindivanam, added the release.

    Southern Railway (SR)electric trainMEMU trains
    DTNEXT Bureau

