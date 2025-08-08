Trains between Ponneri and Kavaraipettai stations cancelled on August 9, 11

CHENNAI: Several EMU/MEMU trains are fully and partially cancelled as part of ongoing engineering works between Ponneri and Kavaraipettai railway stations from 11.10 am to 03.10 pm on Saturday (August 9) and Monday (August 11), said a communique issued by Southern Railway.

Chennai Beach-Gummidipundi EMU local leaving Chennai Beach at 09.40 am, 12.40 pm, 01.05 pm, Moore Market Complex-Sullurupeta EMU local leaving Moore Market Complex at 10.15 am, 12.10 pm, Moore Market Complex-Gummidipundi EMU local leaving Moore Market Complex at 10.30 am, 11.35 am, Sullurupeta-Nellore MEMU local leaving Sullurupeta at 03.50 pm are fully cancelled.

Moore Market Complex-Avadi MEMU local leaving Moore Market Complex at 11.40 pm, Gummidipundi-Chennai Beach local leaving Gummidipundi at 10.55 am, Gummidipundi-Moore Market Complex leaving Gummidipundi at 01.00 pm, 02.30 pm, 03.15 pm, Sullurupeta-Moore Market Complex EMU local leaving Sullurupeta at 01.15 pm, 03.10 pm, 09.00 pm, Nellore-Sullurupeta MEMU passenger leaving Nellore at 6.45 pm are also cancelled on Saturday and Monday.

Chengalpattu-Gummidipundi EMU local leaving Chengalpattu at 09.55 am is partially cancelled between Chennai Beach and Gummidipundi. Gummidipundi - Tambaram EMU local leaving Gummidipundi at 03.00 pm is partially cancelled between Gummidipundi and Chennai Beach.

In lieu of the cancelled EMU/MEMU trains, passenger specials will be operated on Saturday and Monday. A passenger special between Moore Market Complex and Ponneri, leaving Moore Market Complex at 10.30 am, Moore Market Complex-Minjur, leaving Moore Market Complex at 11.35 am, Chennai Beach-Ponneri leaving Chennai Beach at 12.40 pm, Ponneri-Moore Market Complex, leaving Ponneri at 01.18 pm, Minjur-Moore Market Complex, leaving Minjur at 02.59 pm, Ponneri-Moore Market Complex, leaving Ponneri at 03.33 pm, would be operated on Saturday and Monday, added the release.