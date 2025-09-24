These areas in Chennai will face power shutdown on September 26; check details

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Red Hills: Sothuperumbedu, Naranambedu, Sholavaram, Kottaimedu, Periya Colony, Sembulivaram, Orakkadu Road.

Tambaram: Pudthuthangal Mullai Nagar TNHB, State Bank Colony, Mudichur Road, Old Tambaram, Patel Nagar, Irumbuliyur, Sai Nagar, TTK Nagar, Peiyar Nagar, Krishna Nagar, Kullakarai, Vaigai Nagar, Town Tambaram, CTO Colony, Sakthi Nagar, Kannadapalayam, Kalyan Nagar, Krishkinta Road, Pulikoradu, Reddiyar Palayam, Melandai Street, Bharathi Nagar, Goodwill Nagar, Veeralakshmi Nagar, Kannan Avenue, Kurunji Nagar, Amutham Nagar, Nithyanda Nagar, Perumal Street, Jothi Nagar, Gandhi Nagar,

Madambakkam: Agaram Main Road, Mappedu Junction, Bharathidasan Street, Secretariat Colony, Vengadamangalam Main Road, Thiruvanchery.

Thousand Lights: Annasalai Madharsha Building First Point, Greams Road, Ali Tower, MRF, Rangoon Street First Point, Anna Salai, Makis Garden, Shafi Mohammed Road, Main Apollo, Greams Lane, Spencer

Plaza Mall.

Sembium: Thanikachalam Nagar, Sakthi Vel Nagar, Prabhu Street, 80 Feet Road, Sakthi Vinayagar Koil Street, Mary Elean Street, Annal Gandhi Street, Dhakshinamoorthy Street, Ramalinaga Colony, MPM Street, Subramani Nagar, Car Nagar, Thirupur Kumaran Street, ThiruViKa Street, Kamaraj Nagar, Asiriyar Street, Natesan Street, Srinivasa Nagar, Selvam Nagar, Gandhimathi Street.

Porur: Kundrathur Road, Karambakkam, Madhanandapuram, Mount Poonamallee Road, Gerugambakkam, Mugalivakkam, Ramapuram, Chinna Porur, Kolapakkam.