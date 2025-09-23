These areas in Chennai will face power shutdown on September 25; check details

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Porur: Mangala Nagar, Ambal Nagar, Mount Poonamallee Road, RE Nagar, Vanniyer Street, Thiruveethiamman Koil Street.

Ayapakkam: ICF Colony, Chelliamman Nagar, Gangai Salai, Kaveri Street, TNHB, Thiruverkadu Main Road, Athipet, Vanagaram Road, Gangai Salai, Bharathi Mettu Street, Dinesh Street, Roja Street, Kuppam, KSR Nagar, VGN Shanthi Nagar, Mel Ayanambakkam, Chetty Street, Vijaya Nagar, Pachaiyappa Nagar, Chennai New City, Eden Avenue, Konraj Kuppam, Agragaram, Devi Nagar, Chinna Koladi, Chelliamman Nagar, Jothi Nagar, Moonru Nagar, Ezhil Nagar, Annanoor.

Kottivakkam: Journalist Colony, Lakshmana Perumal Nagar, Raja Garden, Raja Kalyani Street, Kuppam Road, New Colony, Karpagambal Nagar, Srinivasapuram, Najeema Avenue, ECR Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kaveri Nagar, Baywatch Boulevard, Vallalar Nagar, Kottivakkam Kuppam, Housing Board Apartments Thendral H43 to H50 and Mullai H70 to H78 flats.

Thiruverkadu: Ashok meadows, Centurion Avenue, Auro Elias, Vadanoombal, Perumalagaram.

Sembium: Krishnamoorthy Salai, GNT Road, AP Arasu Street, Anna Salai, Kannapiran Kovil Street, Ethiraj Salai, KVT Hospital, Moolakadai, Chandraprabhu Colony, Thanigachalam Nagar, Annai Sathya Nagar, Venkateshwara Nagar, Police Quarters, Muthamizh Nagar 5th to 6th Block, Murugan Kovil Street, Vanasakthi Nagar, Santhosh Nagar, Balaji Street, Emerald Street, Silver Street, Canal Road.