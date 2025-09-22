These areas in Chennai will face power shutdown on September 24; check details

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Sembium: Uma Nagar, Muthamizh Nagar 1st to 8th Block, SBOA Teachers Colony, Secretariat Street, Akbar Nagar, Madhavan Nagar, PRH Road, Parimakam Nagar, Sudha Nagar, Vignesh Nagar, Vinayagar Nagar, Bala Vinayagar Kovil Street, Perumal Kovil Street, Pachaiyappan Colony, Kamarajar Street, Red Hills Road, Mada Street, Bajanai Kovil Street, School Road, Girija Nagar, MN Nagar, Sannathi Street, Chittibabu Nagar, Kakkanji Colony, Raja Street, Kabilar Street, MPM Street, Sathyavani Muthu Nagar, Karunanithi Salai, Nagai Ammaiyar Street, Rajaji Street .