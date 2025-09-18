These areas in Chennai will face power shutdown on September 20; check details
Supply will be resumed before 5 pm, if the works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Saturday for carrying out various maintenance works.
Guindy: Labour Colony, Industrial Estate, TS Mini, Balaji Nagar, Nagireddythottam, Ekkattuthangal Gandhi Nagar Main Road, Sardar Colony, JN Salai, Kalaimagal Nagar, Achuthan Nagar 1st Main Road, Arulayampettai, South and North Phase, Muthuraman Street, Ganapathy Colony, Tiny sector, Lazar Street.
Tambaram: MEPZ
Sembium: Simpson Group of Companies, Hosur garden, IPL Company, Bimetal Bearings, Simpson, TAFE Company, Teachers Colony, Santhosh Nagar, Venus Nagar, Kadapa Road, Sarathi Nagar, Kalaimagal Nagar, Villivakkam Road, Mugambigai Nagar.
Avadi: Green Field, Somasundaram Avenue, Venkatachalam Nagar, Kamalam Nagar, Lalithambal Nagar, Annai Therasa Nagar, Venkateswara Nagar, Oragadam Society.
Alwarthiru Nagar: Lakshmi Nagar, Radha Avenue, AKR Nagar, Radha Nagar, Velan Nagar 5th to 9th Streets.
Egmore: Hutkinson Road, Singer Street, Subbaya Street, Barracks Road, Sydenhams Road, Karpoora Muthali Street , Thiruvenkadam Street, Matukkara Veerapathran Street, Katur Sadayappan Street, Muthu Gramani Street, Church Road, EVK Sampath Road, Jeremiah Road, PH Road, Kellys Road, Telephone Exchange, Damodaran Street, Branson Garden Street, Vengatapathy Street, Halleys Road, Air India colony, Sundarlal North Avenue, Orms Road, Luthern Garden Police Quarters, Vasu Street, Raja Rathinam Street, Dr Muniappa Road, Ega Theatre, SI Quarters, KG Road, Uma Complex, Branson Garden, Balfour Road.