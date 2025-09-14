These areas in Chennai will face power shutdown on September 16; check details
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.
Madipakkam: Sheela Nagar, Annai Theresa Nagar, Sadasivam Nagar, Govindasamy Nagar, Rajaji Nagar, Ram Nagar South, Kuberan Nagar, Ambuga Nagar, LIC Nagar, Lakshmi Nagar, Raja Rajeswari Nagar, Bajanai Koil Street, Periyar Nagar, Kulakarrai Street, Bazaar Road, Enfield Avenue, Sri Nagar, Iyappa Nagar, Medavakkam Main Road, Ganesh Nagar, Alamelumangalapuram, Gandhi Nagar, KGK Nagar, Venkateswara Nagar, Jayalakshmi Nagar, Ponniamman Koil Street, Ragahava Nagar, Vishal Nagar, Arulmurugan Nagar, Anna Nagar, Ramamoorthy Nagar, Karthikeyapuram, Sabari Salai, Deivanai Nagar, Madhurakali Nagar, Madipakkam Main Road, Moovarasampet, Venkatraman Street, Bharath Street, Raja Street, Thilakar Avenue, Andavar Street, Otteri Salai, EVR Colony, Ravanan Nagar, Church Street, Kalaimagal Street, Murugappa Nagar, Sridharan Street, Amman Nagar, Sengaliamman Street, Hindu Colony, Ganesh Nagar, NSC Bose Road, Puzhuthivakkam.
Royapettah: Manicka Maistry Street, Mir Bakshi Ali Street, Mohamed Hussain Street, Nair Varadha Pillaj Street, Perumal Mudali Street, Ramasamy Garden Street, CS Durai Samy Colony, Thalayari Street, West Cott Road, Arumuga Vaidyar Street, Dr Niyamathullah Street, Devaraj Street, Erusappan Street, Gazatee Begum Street, Haji Shaik Hussain Street, Jani Jany Khan Road, Surappan Street, Subramaniya Vaidyar Street, Sheikh Dawood Street, Sharfudeen Garden Street, Theetharappan Street, Thambu Naickan Street, Thirunavukkarasu Street, Thangavel Vaidyar Street, Anga Muthu Naickan St, Chinnapa Rawther St, General Swarni Naickan Street, Gaffore Sahahib Street, HMA Street, Iyyasamy Chetty Street, Koya Arunagiri Street, Ramasamy Maistry Street, Subbaraya chetty Street, Thanappa Chetty Street, Dr Besant Road, Peters Road.
Adyar: Venkateshwara Nagar, MGR Nagar, Bypass Road, Devi Karumariamman Nagar, Sasi Nagar, Pathmavathi Nagar, Murugun Nagar, Vijaya Nagar, Gangai Nagar, Buvaneshwari Nagar, Ram Nagar,
Nehru Nagar, Dandeeshwaram Nagar, Velachery Main Road, 100 Feet Road, Rajalakshmi Nagar, Jegannathapuram, Thuruvpathyammam Koil, Gandhi Street, Tansi Nagar, VGP Selva Nagar, Seetharaman Nagar, Bhuveneshwari Nagar, Velachery Main Road, Tharamani, Baby Nagar.
Anna Nagar: P-Block to Z-Block, G-Block, Vasantham Colony, Udhayam Colony, Iswarya Colony, BSNL Quarters, RBI Quarters, CPWD Quarters, Ponni Colony, Belly Area, Thangam Colony, Jayanthi Colony, Tower View Colony, Ranganathan Garden, Garden view Apartment, Police AC Qtrs, Vijay Shree Mahal, Ambedkar Nagar, 100 Bed Hospital, M and N Block, Annai Sathya Nagar, Royal Enclave.
Sembium: Kamarajar Salai, Gandhi Nagar 1 to 4th Street, RC Apartments, Jain Apartments, Moolakadai, GNT Road, MRH Road, Jambuli Street, Devi Nagar, VOC Street, Nethaji Street, Vivekanandhar Street, Gangai Amman Koil Street, Bharathi Street, Thilagar Street, Rajaji Street, PRH Road, Villivakkam Road, Jothi Nagar, Roja Nagar, Vivekanandha Main Road, Teachers Colony, Sathya Nagar, Bhavani Nagar, Mohamed Hussain Colony, Thirumalai Nagar, Kadappa Road, Krishna Nagar, Ranga Garden.