These areas in Chennai will face power shutdown on September 12; check details

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Palavakkam: Kamarajar Salai and Main Road, Karim Nagar, Mahatma Gandhi Nagar, Sangam Colony 1st and 2nd Street, Kandasamy Nagar 1st to 7th Street.

Poonamallee: Varadharajapuram, Panimalar Medical College, Bangalore Trunk Road, Panimalar Engineering College, Nazarathpet, Meppur, Malaiyambakkam, Agaramel.

Tirumangalam: Metrozone, Sathiya Sai Nagar, Padikuppam Main Road, TNHB Quarters, Old Ben, Golden Jubilee Flats, Balaji Nagar, Kamaraj Nagar, Periyar Nagar, VGN, Ambedkar Nagar, Metha Royal Park, Rail Nagar, Mada Streets, Sivan Koil Street, Srinivasan Nagar, 100 Feet Road, New Colony and Mettukulam.

Egmore: EVK Sampath Road, Jermaiya Road, Ritherdon Road and Lane, Church Lane, Balar Kalvi Nilaiyam, CMDA, Merina Tower, Whenals Road, PCO Road, VP Hail, Picnic Hotel, Wall Tax Road, Park Town, Varadharajan Street, Santhosh Nagar, PH Road, Gengu Reddy Road, Aramudhan Garden, Prathapat Road, Hutkinson Road, Singer Street, Subbaya Street, Barracks Road, Sydenhams Road, Karpoora Mudhali Street, Thiruvenkadam Street, Mattukara Veera Pathran Street, Katur Sadayappan Street, Muthu Gramani Street, Church Road, Jeremiah Road.