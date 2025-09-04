These areas in Chennai will face power shutdown on Sep 6; check details
Supply will be resumed before 5 pm, if the works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Saturday for carrying out various maintenance works.
Porur: Lakshmi Avenue, Mugalivakkam Main Road, Ramachandra Nagar, Balaji Nagar, Annai Velankanni Nagar, Kumari Nagar, Sivaji Nagar, Om Sakthi Nagar, MRK Nagar, L&T Nagar, and Madha Nagar.
Anna Salai: TV Station, Triplicane, PWD Complex, Presidency College, Big Street, Sydoji Street, TH Road, Aiyappillai Street, Akbar Sahib Street, Ranganathan Street, Lal Md Street, Bells Road, CNK Road and Lane, Md. Abdullah Street and Lane, Venkatesan Street, Arumugam Street, Ezhilagam Complex, Madras University Campus, Wallajah Road, Miyansahib Street, Murugappa Street, Subramani Chetty Street & Lane, Arunachala Achari Street, Tyhpoon Ali Khan Street, Yusuf Labbai Street, and Lane, Abdul Kareem Street, Abibullah Street, Pakkiri Sahib Street, Chellapillaiyar Koil Street, Kuppumuthu Street, Vallaba Agraharam, Mayor ChittiBabu Street, Nagappaiyar Street, Sarathi Street, and Pulippon Bazar.
Thillai Ganga Nagar: Mahalakshmi Street, Murugan Street, Ponniamman Koil Street, Amaravathi Avenue, Jacob Street, Jaganathan Street, Srinivasan Street, Oyo Street, Nethaji Street, Manimekalai Street, Kannagi Street, School Street, Nagappa Flats, Arul Jothi Street, Annamalai Street, Kumaran Street, Padmavathy Street, Puzhuthivakkam, and Madipakkam.
Tiruvanmiyur: Indira Nagar 1st, 2nd Avenue and 4th, 9th to 12th Cross Street, Canal Bank Road, Venkatarathinam Nagar, Iswariya colony, and CS Colony.
Guindy: Saraswathi Nagar, Kalki Nagar, Bhuvaneshwari Nagar, Vinayagapuram, Chockalingam Nagar, AGS Colony 1st to 10th Main Road, Andal Nagar 2nd, 3rd Main Road, Sangath Apartments, Mallesh Apartments, Esthel Homes, DRA Salma Apartments, and DRA Redington.
Panjetty: Alinjivakkam, Athipedu, Irulipattu, Janapanchatram Koot Road, Periyapalayam Road, Jaganathapuram Road, Saikiruba Nagar, Vrindavan Nagar, MK Garden, Sri Nagar, SV Farm, Malivakam, Amoor Jaganathapuram Chatram, and Kuthiraipallam.
Ponneri: Velodai, Vairavan Kuppam, Eliyambedu, Periyakavanam, Mahindra City, Krishnapuram and Kanagambakkam.
Anna Nagar: Shanthi Colony, AA to AM blocks, Old L, Y, Z Block, 7th Main Road, TNHB Quarters A, B, W BLOCK, 2nd to 6th Avenue, Shenoy Nagar, Bharathipuram, Periyakoodal 1st to 3rd Main Road, West Club Road, Aminjikarai, PP Garden, MM Colony, NSK Nagar, and NM Road.