These areas in Chennai will face power shutdown on Sep 3; check details

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas as mentioned below for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Red Hills: Sothuperumbedu, Kumaran Nagar, Sengalamman Nagar, Vijayanallur, Siruniyam, Parthasarathi Nagar, Vijaya Garden.

Ambattur: Adayalampet Millennium Town Phase I to III, Padasalai Street, Kambar Nagar I to IV, CASA Grand, KG, Kulakarai Street, Vanagaram Road, TT Mathew Road, 200 Feet Service Road.

Tiruvanmiyur: Indira Nagar Cross Street 17th to 20th, 25 to 29th and Indira Nagar Main Road, Corporation Shopping Complex, LB Road, Ananth Apartments.

Teynampet: Poes Garden, TV Salai, Jayammal Road, Elango Salai, Poes Garden Road, Rajakrishna Road, Eldams Road, Periyar Salai, Kamarajar Salai, Kamarajar Street, Seethammal Colony, KB Dassan Road, Bharathiyar Street, Bakthavatchalam Street, Appadurai Street, TTK Road, Cathedral Road, JJ Road, Parthasarathy Pettai, Parthasarathy Garden, KR Road, George Avenue, SSI Road, HD Raja Street, ARK Colony, Anna Salai, Venus Colony, Murrays Gate Road.