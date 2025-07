These areas in Chennai will face power shutdown on July 19; check details

CHENNAI: Due to maintenance works, power supply will be suspended in Porur, Thirumudivakkam, Thirumullaivoyal, Velachery and Perungudi on Saturday. Supply will resume before 5pm if the works are completed.

Porur: Annaikattucheri, Amuthurmedu, Thirumanam, Kavalcheri, Vayalanallur, Sorancheri, Oilcheri, Chithkadu.

Thirumudivakkam: Kundrathur, Thirumudivakkam Industrial Estate, Thirumudivakkam Village, Pazhanthandalam, Erumaiyur, Somangalam, Naduveerapattu, Varatarajapuram, Poonthandalam, Puthuperu, Periyar Nagar, Rajiv Gandhi Nagar, Kundrathur Bazzar, Sampantham Nagar, Vazhuthalampedu.

Thirumullaivoyal: Pothur, Pokkisham Boomi Nagar, Kannadapalayam, Siva Garden, Chelli Amman Nagar, Lakshmi Nagar, RKJ Valli Vel Nagar, Thai Nagar.

Perungudi: Aringar Anna Nagar, Venkateshwara Nagar, Pandiyan Nagar, Canal Road,Jain College Road.

Velachery: Venkateshwara Nagar, MGR Nagar, Bypass Road, Devi Karumariamman Nagar, Sasi Nagar, Pathmavathi Nagar, Murugu Nagar, Vijaya Nagar, Gangai Nagar, Buvaneshwari Nagar, Ram Nagar, Nehru Nagar, Dandeeshwaram Nagar, Velachery Main Road, 100 Feet Road, Rajalakshmi Nagar, Jegannathapuram, Thuruvpathy Amman Koil, Tansi Nagar, Gandhi Street, VGP Selva Nagar, Seetharaman Nagar, Bhuveneshwari Nagar, Velachery Main Road, Tharamani, Baby Nagar.