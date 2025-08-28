These areas in Chennai will face power shutdown on August 30; check details
Supply will be resumed before 5 pm, if the works are completed
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Saturday for carrying out various maintenance works.
Porur: EVP Santhosh Nagar, Krishna Nagar, Lalitha Nagar, Rajeshwari Avenue, Muthu Nagar, Maxworth Nagar, Bungalow Thoopee, Madha Nagar, and Poniamman Kovil Street.
Injambakkam: PJ Thomas Avenue, Anna Enclave, ECR Main Road, Saibaba Kovil Street, Olive Beach Hanuman Colony, Classic Enclave, Rajan Nagar, Selva Nagar, Prathana Park Avenue, Royal Enclave, 1st,2nd Avenue Vettuvankeni, Swastik Avenue, GG Garden, Chinnandi Kuppam, Saravana Nagar, and Cheran Nagar.
Kilpauk: Poonnamallee High Road, Sasthri Nagar, Pulla Reddy Puram, Ozankulam, New Boopathy Nagar, Flowers Road, Thambusamy Street, and Gengureddy Road.
Guindy: Industrial Estate, Ekkattuthangal, Gandhi Nagar, Poonamallee Road, JN Salai, Ambal Nagar, Labour Colony, Pillaiyar Koil 1st to 5th Street, A to D Block, Poomagal Street, South phase, Mount Road, Balaji Nagar, Bharathiyar Street, Dhanakotti Raja Street, Achuthan Nagar, and Munusamy Street.
IT Corridor: Perungudi Industrial Estate, Burma Colony, Venkateswara Nagar, Seevaram, Canal puram, Balamurugan Garden, Secretariat Colony, Neelangarai Link Road, Customs Colony, Rajiv Gandhi Salai, Panchayat Road, Elim Nagar, Kandanchavadi, Santhosh Nagar, Palraj Nagar, Veeramamunivar Salai, Elango Nagar, Kamaraj Street, Gandhi Street, Periyar Salai, Gavindan Nagar, Palavakkam Canal Road, Kazura Garden, Renga Reddy Garden, Chinna Neelankarai Kuppam, Kapaleeshwarar Nagar, South and North Pandiyan Salai, Vaithiyalingam Salai, CLRI Nagar, and Rugy Complex.
Parivakkam: Kannapalaiyam, Oilcheri, Pidarithangal, Banavedu Thottam, and Kolappancheri.
Tiruverkadu: Paruthipattu, Koladi, Perumalagaram, Velappanchavadi, Madharvedu, Cooperative Nagar, Shanmuga Nagar, Puliambedu, P.H Road, Noombal, Parivakkam, Kannapalayam, Kaduvetty, Veeraraghavapuram, Kuppusamy Nagar, and Bharathi Nagar.