These areas in Chennai will face power shutdown on August 28; check details

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Tambaram: CTO Colony, Sasi Varathan Nagar, FCI Nagar, Casa Grand, Goodwill Nagar, Moogambigai Nagar, Bharathi Nagar, Ramakrishna Nagar.

Injambakkam: VGP layout, Seetharam Avenue, Periyar Street, Pothigai Street, Munisewaran Kovil Street, Gowriamman Kovil Street, Bajanai Kovil Street, Shalimar Garden, MK Radha Avenue, Radiant Avenue, Gangaiamman Kovil Street, Devi Nagar, Bethal Nagar.

IT Corridor: Pudupakkam, Siruseri, Anuman Nagar, Karanai Village, Casa Grand, Ottiyambakkam Road, L&T Eden Park.

Avadi: Padmavathy Nagar, Thendral Nagar, Murthy Nagar, Mullai Nagar, Venkateshwara School Street, Vallalar Nagar.