These areas in Chennai will face power shutdown on August 22; check details
Power supply will be resumed before 2pm.
CHENNAI: TNPDL (Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited) has announced power shutdown in Red Hills, Mangadu, IT Corridor, Adyar, Tiruvanmiyur, Selaiyur, Perungalathur, Taramani and Sembakkam areas due to maintenance works on Friday. Power supply will be resumed before 2pm.
Red Hills: Puthu Nagar 3rd – 5th Street, Naravarikuppam Street, Dargas Road, JJ Nagar, Thirthangaraipattu, Balavinayagar Nagar, Vivekakbar Avenue, Balaji Garden, Padiyanallur, Ma Nagar, Kannappalayam, Sendrambakkam, Sirangavoor, Perungavalur, Kummanur, RJN Colony, Gomathiamman Nagar, Palavoyal, Manish Nagar, Jaiyadurga Nagar, Aaroonullsa City, Vishnu Nagar, Magaraj Nagar, Karigala Nagar.
Mangadu: Town Panchayat, Ragunathapuram, Kolumanivakkam, Sivanthangal, Chikkarayapuram, Pattur, Bathirimedu, Then Colony, Srinivasa Nagar Malayambakkam, Nellithoppu, Mahalakshmi Nagar, Chakra Nagar, Kamatchi Nagar, Addison Nagar, Sadhik Nagar, Melma Nagar, Sakthi Nagar, KK Nagar.
IT Corridor: Pillaiyar Koil Street, SBI Colony, Gangaiammankoil Street, 200 Feet Radial Road, Post Office Street, MCN Nagar, MCN Nagar extn, Sripuram Salai.
Taramani: Kandanchavadi Kallukuttai, Thiruvalluvar Nagar, Gandhi Street, Nehru Street, Rajaji Street, Valmiki Street, Mullai Street, Kamarajar Street, Kambar Street, Rajiv Street, Annai Therasa Street, Ganapathi Street, Indira Gandhi Street, Anna Street, Kannadasan Street, Chidambaranar Street, Marutham Street, Jansirani Street, Ambedkar Street, Vyasar Street, Kodi Katha Kumaran Street, Kattabomman Street, Subhash Chandra Bose Street, Avvaiyar Street, Karikalan Street, Cheran Street, Seikelar Street.
Adyar: Shastri Nagar 1st Avenue and 1st, 2nd, 15th Cross Street.
Tiruvanmiyur: LB Road, Kamaraj Nagar, Appaswamy Prime Towers, Indira Nagar, TNHB, Malaviya Avenue, Marudeeswarar Nagar, MG Road.
Selaiyur: Madambakkam Main Road, Hansa Garden, Jain Apartment, Thirumagal Nagar, Bank Colony, Bhuvaneswari Nagar, Thiruvalluvar Street, Gandhi Street, Ganapathy Nagar, Sriram Nagar, Sudherson Nagar, Rajaji Nagar.
Perungalathur: Bharathi Nagar 1st to 8th Street, Gandhi Nagar, Saranga Avenue, Sadagopan Nagar, Good will Nagar.
Sembakkam: Saravana Nagar, VGP Srinivasa Nagar, Sathya Sai Nagar, Kowsik Avenue, Gandhi Nagar, Saraswathi Nagar.