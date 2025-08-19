These areas in Chennai will face power shutdown on August 21; check details

CHENNAI: The power supply will be suspended in the following areas on Thursday for maintenance work. Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

Perumbakkam: Kailash Nagar, Antony Nagar, Krishna Nagar, Radha Nagar, Sowmya Nagar, Nookampalayammain Road, Cheran Nagar, Gandhi Nagar society, Aathini Street, Sekaran Nagar, Embassy Residency, Casa grand First City, Global Hospital Main Road.

Medavakkam: Ex-Serviceman Colony, Erikkarai Main Road, Perumbakkam Main Road.

Jalladianpet: Jayachandran Nagar, Veerathammankoilst, Ricemill Road.

Pallikaranai: Meenatchi Nagar, Sai Ganesh Nagar, Sai Balaji Nagar, Raja Nagar, Krishna Nagar, Pasumpon Nagar, Pandiyan Nagar, Dharmalingam Nagar, Viveganandha Nagar, Vallal Pari Nagar.

Pullianthope: Powder Mills Road, Veerachetty Street, Parthasarathy Street, Govindh Singh Street, Prakash Rao Colony, Decoster Road, Sasthri Nagar 1to 22th Street, Narasimma Nagar 1 to 5 th Street, TVK Nagar 1 to 8 th Street, Sathyavani Muthu Nagar 1 to 5th Street, Kavangarai Street, Kasthuri Bai Colony A and B Block 1 to 5 th Street.

Nammalwarpet: Subbrayan, Ramanujan Garden Street, Sandiyappa Street, Chinnababu Street, Konnur High Road, PWD Quarters, Barakka Road, Nallaiah Street, Secretariat Colony 4 th and 5 th Street.

Thirumullaivoyal: Arch Antony Nagar, Pothur.

Thiruvanmiyur: Sasthiri Nagar Thiruvalluvar Salai, East Street,Valmiki Street, Sivasundara Avenue 1 st Street, 2 nd Street Kalachetra Road, Balu Avenue.

Mudichur: Swami Nagar, Nawababi bulla Nagar,Siva Vishnu Nagar, Kommiamman Nagar, Lingam Nagar, Anna Street and Rajarajan Street.

Adyar: Indira Nagar 1 st to 3 rd Main Road Kasthuribai Nagar,1 st Cross Street to 3 rd Cross Street, Canal Bank Road, Bhathavachalam 1 st and 2 nd Street, Sardar Patel Road, Anna Avenue, Govindharajapuram 1 st and 2 nd Street.