Tambaram police announces diversion for idol immersion on Sunday

CHENNAI: The Tambaram City Police have announced traffic diversions from 10 am to 6 pm on Sunday in areas under Tambaram Police jurisdiction to facilitate the smooth conduct of the procession and ensure free flow of traffic during the idol immersion procession.

In the Tambaram Police limits, many idols would be immersed at the immersion point in Neelankarai and changes in traffic have been made accordingly.

On Velachery Main Road, vehicles coming from Santhoshpuram to Semmozhi Salai and Mambakkam will be diverted via Medavakkam New Bridge, then have to take a U-turn at Jeyachandran Textile junction - Medavakkam Bridge service road - left turn - Semmozhi Salai - right turn - Radha Nagar (Reliance Digital) - left turn - Mambakkam.

On OMR (Rajiv Gandhi Salai), MTC Buses coming from Sholinganallur Junction to Tambaram/Pallikaranai will be diverted via Thoraipakkam - left turn - 200 feet radial road - Kamatchi Hospital Junction- left turn - Pallikaranai - Tambaram.

On the Mambakkam-Medavakkam main road, vehicles coming from Mambakkam to Tambaram/Pallikaranai will be diverted via Medavakkam Babu Nagar 3rd Street - right turn - Neela Nagar - Vimala Nagar - Nilgiris shop - left turn - Velachery Main Road - Tambaram.

MTC Buses, coming from Chitlapakkam to Tambaram/Pallikaranai, will be diverted via Vengaivasal Main Road -Santhoshpuram - Velachery Main Road - left turn - Tambaram.

Heavy Vehicles coming from the Tambaram Flyover to Velachery will be diverted via GST Road - Chrompet - Tiruneermalai flyover - right turn - 200 Feet Radial Road - Kamatchi Hospital junction - left turn - Velachery.

Heavy vehicles will be restricted on Tambaram to Velachery Main Road, OMR, ECR, GST Road from Irumbuliyur '0' Point to Pallavaram and Vandalur - Kelambakkam Road, from 9 am to 6 pm.