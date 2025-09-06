Begin typing your search...

    Power shutdown on September 8 in Chennai's Adyar

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|6 Sept 2025 8:19 PM IST  ( Updated:2025-09-06 15:07:57  )
    Power shutdown on September 8 in Chennais Adyar
    X

    Representative Image 

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday for carrying out various maintenance works.

    Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

    Adyar: Srinivasa Moorthy Avenue, LB Road, Thiruvengadam Street, 1st Cross Street KB Nagar, Anna Avenue, Loganatha Chetty Garden, Balram Road, Kanniamma Garden, Canal Bank Road, Gandhi Nagar, Main Road, and Canal Cross Road.

    power supplyShutdownPower cut
    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X