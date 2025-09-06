Begin typing your search...
Power shutdown on September 8 in Chennai's Adyar
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday for carrying out various maintenance works.
Adyar: Srinivasa Moorthy Avenue, LB Road, Thiruvengadam Street, 1st Cross Street KB Nagar, Anna Avenue, Loganatha Chetty Garden, Balram Road, Kanniamma Garden, Canal Bank Road, Gandhi Nagar, Main Road, and Canal Cross Road.
